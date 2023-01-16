Берлин, 16 января, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В столице Германии Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики западных стран, пишет Welt.

Ingo Joseph Бундестаг. Берлин

Так, несколько тысяч человек вышли на улицы города на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту.

На акции звучали в том числе лозунги в поддержку России с требованием «раздавить Запад».

Также участники митинга развернули флаг Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Австрии состоялся митинг, в ходе которого несколько сотен человек потребовали от правительства страны пересмотра введённых против России санкций и сохранения нейтралитета республики.

Бывший заместитель канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что, поддержав введение санкций, Австрия фактически «причинила вред самой себе».

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