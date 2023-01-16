Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Мобилизованный в ряды ВСУ украинец, сдавшийся в плен российским военным, рассказал о гибели «целой роты» его сослуживцев в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает 16 января РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много (потерь). Целую роту перебили», — рассказал военнопленный.

По словам пленного, он оказывал раненым сослуживцам медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный украинский военнослужащий рассказал об участии значительного числа иностранных наёмников в боях за Соледар. По его словам, в любой сложной ситуации они «бросают на мясо» мобилизованных и «бегут с вэсэушниками».

Читайте также: Пленный боец ВСУ: в Соледар прибыли американские наёмники