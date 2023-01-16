Москва, 16 января, 2023, 09:33 — ИА Регнум. В России изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. Ранее специалисты проверили работу систем запуска макета торпеды, считающейся «оружием Судного дня». Известно, что бросковые стрельбы макета суперторпеды «Посейдон» выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска».

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ядерная суперторпеда «Посейдон»

Военный эксперт Кадзухико Иноуэ заявил, что созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — Соединённые Штаты ничего противопоставить не могут.

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Еще в октябре 2022 года о том, что Россия может провести испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», сообщала итальянская газета La Repubblica:

«Торпеда «Посейдон», оснащенная ядерной боеголовкой, может привести к «радиоактивному цунами», которое может уничтожить такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. НАТО опасается, что теперь «Белгород» проведет испытание суперторпеды «Посейдон», снаряда, способного пролететь под водой до 10 000 километров».

По данным издания, соответствующее предупреждение было разослано разведкой Североатлантического альянса ключевым странам — участницам НАТО. Известие спровоцировало волну ироничных комментариев.

«Это предупреждение для США. Вполне допускаю то, что «Белгород» уже «расставил» «Посейдоны» у восточного побережья США», — отметил Иван Губанов.

«Нужно продемонстрировать, на что способен «Посейдон», чтобы знали, что может случиться с прибрежными и островными странами», — считает Сергей Гришников.

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Напомним, подводную лодку «Белгород», которая является носителем ядерных беспилотников «Посейдон», Военно-морской флот (ВМФ) России принял на вооружение летом 2022 года. Она приближается к цели на километровой глубине на невероятной скорости. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. На нём установлена боеголовка мощностью до 100 мегатонн. К примеру, взрыв такой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал может стать ещё и носителем экстремальных доз радиации, превратив Британские острова в радиоактивную пустыню.

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