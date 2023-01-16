Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Группа наёмников из США находится в Соледаре, заявил украинский боец, взятый в плен российскими военными. Об этом сообщает 16 января РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По словам военнопленного, американцев по меньшей мере девять человек. Они составляют штурмовое подразделение и вооружены штурмовыми винтовками американского производства.

«Потом пришли эти вот наёмники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — рассказал пленный боец ВСУ.

Он пояснил, что знает польский язык и немного знает английский, поэтому смог отличить наёмников из США от поляков.

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