Пленный боец ВСУ: в Соледар прибыли американские наёмники
Пленный боец ВСУ рассказал о прибытии в Соледар наёмников из США
Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Группа наёмников из США находится в Соледаре, заявил украинский боец, взятый в плен российскими военными. Об этом сообщает 16 января РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине
По словам военнопленного, американцев по меньшей мере девять человек. Они составляют штурмовое подразделение и вооружены штурмовыми винтовками американского производства.
«Потом пришли эти вот наёмники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — рассказал пленный боец ВСУ.
Он пояснил, что знает польский язык и немного знает английский, поэтому смог отличить наёмников из США от поляков.
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