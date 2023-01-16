Москва, 16 января, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) получила доказательство отмены пункта директивы Генштаба о том, что мобилизации не подлежат многодетные отцы с тремя детьми.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные

В частности, Останина в своем телеграм-канале приводит ответ аппарата военного комиссариата Крыма, где говорится, что «в связи указаниями начальника Генерального штаба ВС РФ от 21 декабря 2022 года N 315/2/8601 признаны утратившими силу указания начальника Генерального штаба ВС РФ от 4 октября 2022 год N 325/2/3658 (о предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе имеющим трёх детей)».

На документе также стоит подпись врио военного комиссара Крыма полковника А. Гришина.

Парламентарий отметила, что с момента «урегулирования» сенатором Андреем Турчаком вопроса о продолжении действия отсрочки от мобилизации отцов троих детей, а также немногочисленных обвинений всех вас и меня в «спекуляции» на данной теме, от граждан продолжают поступать документальные подтверждения ее правоты.

«Понимаю вас и буду настаивать на разъяснениях Генштаба и ответе на мою правительственную телеграмму от 29 декабря о наличии Директивы от 21.12 об отмене отсрочек, на которую ссылаются военкомы», — заверила Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый вице-спикер Совфеда Турчак заверил, что обсудил ситуацию с Минобороны, все отсрочки для многодетных отцов сохранены, в том числе и для отцов, имеющих трёх детей.