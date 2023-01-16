Москва, 16 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Разработку сервиса, распознающего фейки на фото и видео, ведёт социальная сеть «ВКонтакте». Об этом 16 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Уточняется, что технология даёт возможность распознавать дипфейки (наложенное синтезированное изображение) на фотографиях и видеозаписях. У пользователей появится возможность проверить фотографии и видеоролики на изменения, связанные, например, с лицом, либо на замену одного человека на другого.

Отмечается, что пользователи соцсети смогут проводить проверку фото и видео на фейковые включения самостоятельно. Функция будет запущена в течение полугода. При этом точность распознавания будет достигать не менее 75% к 2025 году.