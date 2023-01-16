Берлин, 16 января, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Списанные истребители Tornado, которые замглавы МИД Украины Андрей Мельник запросил у Германии, Киев не получит никогда. Такое заявление сделал немецкий политик Гауке Шульц 16 января в своём Twitter.

Adrian Pingstone Истребитель-бомбардировщик Tornado

На просьбу Мельника, который обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, отдать Киеву истребители Tornado, которые готовятся заменить F-35, Шульц ответил отрицательно.

«Вы никогда не получите Tornado. <…> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», — так прокомментировал Шульц просьбу Мельника.

Кроме того, политик пояснил, что знает людей, которые работают с истребителями, и они бы точно не хотели, чтобы техника использовалась таким «ненадлежащим образом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы МИД Украины Мельник попросил канцлера Германии Шольца передать Киеву 93 «старых» истребителя Tornadо, якобы подлежащих списанию.