Москва, 16 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Гражданам России стало почти невозможно получить разрешение на въезд в страны Евросоюза. По словам статс-секретаря, заместителя главы МИД России Евгения Иванова, оформление многоразовых виз для граждан России затруднено, а в некоторых государствах выдача разрешений полностью прекращена.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

К примеру, в условиях беспрецедентных западных санкций существуют требования оплаты визовых сборов через западные банки и предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика. Это вызовет большие сложности, поскольку российские банковские карты за рубежом не принимаются, требуется банковская карта зарубежного банка.

Читайте также: Страны ЕС ввели новые требования для получения шенгенских виз

Напомним, страны ЕС значительно сократили количество выдаваемых гражданам РФ виз. Въезд туристов из РФ запрещен в Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Осенью 2022 года сразу пятеро граждан России не смогли вылететь из аэропорта Дюссельдорфа в Германии из-за того, что авиакомпания FinnAir отказалась их регистрировать на рейс. Как рассказал один из пассажиров, Валентин, его «развернули» на этапе регистрации, ещё была женщина с ребенком, она летела в Тюмень через Хельсинки на похороны.

«Сказали, что по новому закону россиян больше не сажают», — посетовал очевидец.

Разрешить ситуацию не помогли ни полиция, ни сам авиаперевозчик. Путешественникам пришлось лететь в РФ через Турцию другим рейсом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что с завершением военного конфликта европейские визовые ограничения не будут действовать в отношении россиян. Он назвал введенные рестрикции «не очень хорошей идеей», ограничивающей свободу передвижения россиян, пожелавших уехать из России на фоне событий на Украине.

Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press Антониу Гутерриш

Его слова поддержал член Совета ОП РФ Андрей Максимов:

«Мы всецело поддерживаем позицию и аргументацию, с которой выступил Генеральный секретарь ООН. Сохранение на планете Земля единого гуманитарного пространства, в том числе в рамках Европейского континента, требует поддержки коммуникации между различными странами и народами. Ввод ограничений на въезд для россиян со стороны некоторых стран прямо противоречит этой глобальной ценности и ценностям свободы и прав человека, которые мы считаем сохраняющими свою актуальность.

Безусловно, если мы поддерживаем эти ценности, то вряд ли можем считать правильным и целесообразным дискриминацию в отношении граждан той или иной страны со стороны государств, которые по общему правилу входят в зону Шенгена и должны придерживаться единого общеевропейского стандарта и обеспечивать равное отношение к гражданам других стран. Независимо от того, в какой стране они родились, живут и гражданами какой страны являются.

Ограничение коммуникации между гражданами разных стран ведет к культурному обеднению не только нашей страны, но и тех стран, которые бы могли узнать больше о российских культуре, лучших практиках социальной жизни, экономической деятельности. Все это несут с собой наши туристы и представители делового сообщества России, которые сохраняют контакты с Европой».

В декабре 2022 года решение ЕС не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, а также в Абхазии и Южной Осетии, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, речь может идти и о нарушении отдельных положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.

Михаил Терещенко/ТАСС Донецк

«Более того, эти шаги противоречат общепризнанному принципу, согласно которому непризнание суверенитета государства над определенной территорией не должно повлечь лишения её населения базовых прав и преимуществ международного сотрудничества.

История последних лет показывает, что санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, которые приняли решение вернуться на Родину. Такая политика сегрегации является не чем иным, как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата ЕС авторитета в международных делах. Продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав», — подчеркнула Захарова.

Напомним, о невыполнимых требованиях к туристам из России по визам в странах ЕС сообщили ранее в ТАСС со ссылкой на интервью статс-секретаря — заместителя главы МИД России Евгения Иванова.

Читайте также: В МИД РФ назвали невыполнимыми требования ЕС по визам к туристам из России