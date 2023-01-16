Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Наёмники, в том числе из США, в большом количестве сражаются под Соледаром в ДНР, но как пушечное мясо используют мобилизованных граждан Украины. Об этом 16 января рассказал пленный украинский военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Военный уточнил, что наёмники являются спецами в ведении боевых действий, но в случае любой трудной ситуации на поле боя они «бросают на мясо» мобилизованных, а сами «бегут с ВСУшниками».

На просьбу уточнить, сколько наёмников в районе Соледара, пленный ответил, что очень много.

«Да, я правду скажу, много, очень», — сказал пленный и признался, что сразу сдался, рассказал всю известную информацию и сдал рацию, как только понял, что помощи ему ждать неоткуда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командир ВСУ подтвердил уход киевских боевиков из Соледара. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает утверждать, что бои за город якобы до сих пор продолжаются, и отрицает любую информацию о переходе Соледара под контроль российских войск.