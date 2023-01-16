Париж, 16 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Использование газа из Турции взамен российского голубого топлива в соответствии с санкциями против России приводит к увеличению цены на сырье для потребителя, написал в своем микроблоге лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Политик подчеркнул, что в описанном им случае энергоноситель имеет одинаковое происхождение — российское. По его словам, Турция покупает газ у России, а потом продает его дороже.

Филиппо привел в пример Болгарию, которая подписала контракт с Турцией об импорте голубого топлива. Он также отметил, что болгарский случай касается и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что газ перестанет быть дешевым для Германии, что «станет новой обыденностью». 13 января Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором сказано, что цены на голубое топливо для жителей столичных городов стран ЕС по итогам ноября выросли за год чуть менее чем на 60%.