Москва, 16 января, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 13 февраля 2023 года рассмотрит многомиллионный иск предприятия-банкрота из Забайкалья — ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат». Последнее требует с кипрской фирмы «Тибэй Энтерпрайзис Лимитед» (Tebay Enterprises Limited) 210 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело принято судьей Константиновской, но его детали пока не известны.

Учреждённый для добычи и обогащения руд редких металлов в 2002 году ГОК был признан банкротом в июле 2022 года. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год предприятием был получен чистый убыток в размере 552,9 млн рублей. Фиксировался чистый убыток и в 2019–2020 годах. Собственный капитал ГОК имеет отрицательное значение — 1,1 млрд рублей.

Бенефициар компании официально не раскрывается. Между тем в период наблюдения за ЗАО временный управляющий требовал возложить субсидиарную ответственность по обязательствам ЗАО «Новоорловский ГОК» на четырёх юрлиц, включая шведскую компанию NM Nord Investeringar AB и эстонскую «Нордмет», и шестерых физлиц, включая граждан Эстонии, Монако и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского.