Москва, 16 января, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон», предназначенных для атомной подводной лодки специального назначения К-329 «Белгород», произвели в России, заявил источник, близкий к военному ведомству.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

«Первый боекомплект «Посейдонов» изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород», сказал он в комментарии ТАСС.

По его словам, Россия успешно испытала работу основных узлов указанной торпеды, в том числе и ядерную энергетическую установку. Журналисты отмечают, что официального подтверждения приведенной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября отставной американский военный Брент Иствуд заявил, что современное подводное вооружение России является серьезной угрозой для США, поскольку Запад не имеет средств для противодействия ряду новых видов этого российского оружия. В начале октября системы слежения НАТО потеряли след подводной лодки К-329 «Белгород», которая находилась в Карском море.