Джакарта, 16 января, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи у берегов провинции Северная Суматра в Индонезии. Об этом 16 января сообщила Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Подземный толчок был зарегистрирован в 22:29 по всемирному координированному времени (01:29 мск 16 января). Эпицентр землетрясения располагался у берегов острова Суматра, ближайший к эпицентру населённый пункт — город Сингкил в провинции Ачех — находился в 40 км на северо-запад. В городе проживает около 47 тыс. человек.

Административный центр Северной Суматры город Медан (проживает около 1,75 млн человек) находился в 190 км на северо-восток от эпицентра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 7,6, которое было зарегистрировано у побережья Индонезии.