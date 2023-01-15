Анкара, 15 января, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Примерно 130 террористов не были выданы Швецией и Финляндией по запросу Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 15 января в ходе выступления в Мугле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Он отметил, что передача указанных людей была условием Анкары по согласованию заявок Стокгольма и Хельсинки по членству в НАТО. Турецкий лидер уточнил, что среди тех, кого отказалась выдать шведская сторона, есть и журналист Бюлент Кенеш, который приговорен в Турции к заключению в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что положительное решение Анкары по заявке о членстве Швеции в НАТО зависит от скорейшего выполнения королевством обязательств по борьбе с терроризмом.