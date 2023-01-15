Минск, 15 января, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Минск намерен обсудить с Москвой вопрос рефинансирования долга. Новых заимствований Белоруссия не планирует, речь идет лишь о рефинансировании прежних. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» министр финансов республики Юрий Селиверстов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были», — сказал чиновник.

Как отметил Селиверстов, из-за наложенных на Белоруссию санкций она не может выйти на западный рынок для заимствований, однако это не особо пугает Минск, так как он кредитовался в основном на российском рынке. Он также отметил, что вопрос реструктуризации долга уже обсудили президенты РФ и Белоруссии, осталось оформить эти договоренности, то есть провести техническую работу.