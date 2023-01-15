Абу-Даби, 15 января, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Президенты Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов Ильхам Алиев и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 15 января провели переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«В ходе беседы было констатировано, что Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты тесно сотрудничают в сфере политики, экономики, безопасности и в других областях, подчеркнута важность дальнейшего расширения связей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны заявили, что выступают за мир в Закавказье. Они также отметили важность регулярных визитов различных делегаций Азербайджана и ОАЭ.

Сообщается, что Алиев пригласил эмиратского президента посетить Азербайджан. Нахайян принял приглашение.

Напомним, в ОАЭ 16 января стартует международный форум «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», который будет работать до 18 января. Для участия в нем также прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.