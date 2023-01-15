Минск, 15 января, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Предстоящие лётно-тактические учения России и Белоруссии носят исключительно оборонительный характер. Во время их проведения будут отработаны приёмы разведки и обороны важных объектов. Так прокомментировал в эфире телеканала СТВ первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко вопрос об учениях военных лётчиков Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

«Учения носят исключительно оборонительный характер. Будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций», — заявил чиновник.

Он отверг надуманные мнения о том, что смысл этих учений заключается в другом, назвав их «истерией». Учения были заранее запланированы с 16 января по 1 февраля. Для их проведения будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в преддверии военных учений 8 января в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа российских Воздушно-космических сил.