Берлин, 15 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что в ходе встречи глав минобороны стран, входящих в альянс, на авиабазе Рамштайн в Германии увеличится число желающих выделить новую военную помощь Киеву. Об этом он заявил 15 января газете Handelsblatt.

Thierry Monasse/dpa/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы», — сказал Столтенберг.

Он с удовлетворением поприветствовал решение США и Германии отправить на Украину БМП, а также решение Франции предать киевскому режиму лёгкие танки.

«Уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал настроиться на то, что конфликт на Украине будет длительным.

Напомним, встреча военных министров стран — участниц НАТО в Рамштайне назначена на 20 января.