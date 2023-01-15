Брюссель, 15 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Handelsblatt 15 января заявил, что ничто не приведет к нормализации отношений западных стран с Россией даже в случае окончания конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО положительно отреагировал на решения властей Соединенных Штатов Америки, Франции и Германии продолжить предоставлять Украине легкие танки и БМП.