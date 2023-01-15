Москва, 15 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») не видит необходимости прогонять всю молодежь через военные сборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — заявил Картаполов в эфире телеканала РБК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев («Единая Россия») заявил, что после принятия закона об изменении возраста для призыва в ряды Вооруженных сил России не проходивших службу в армии российских граждан старше 30 лет, а также тех, кто находился в запасе, могут начать отправлять на военные сборы, чтобы получить военно-учётную специальность и не быть пушечным мясом.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к народу в 2022 году объявил о частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, проходившие военную службу.