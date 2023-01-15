Картаполов не видит необходимости прогонять всю молодежь через сборы
Глава комитета Госдумы не видит необходимости прогонять всю молодежь «через какие-то сборы»
Москва, 15 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») не видит необходимости прогонять всю молодежь через военные сборы.
«На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — заявил Картаполов в эфире телеканала РБК.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев («Единая Россия») заявил, что после принятия закона об изменении возраста для призыва в ряды Вооруженных сил России не проходивших службу в армии российских граждан старше 30 лет, а также тех, кто находился в запасе, могут начать отправлять на военные сборы, чтобы получить военно-учётную специальность и не быть пушечным мясом.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к народу в 2022 году объявил о частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, проходившие военную службу.