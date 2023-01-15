Вашингтон, 15 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, по информации аналитического центра CSIS, каждый день расходуют порядка 4700 артиллерийских снарядов, в результате чего военно-промышленный комплекс (ВПК) США оказался поставлен перед невыполнимой задачей по восполнению таких запасов, что, в свою очередь, угрожает обороноспособности страны. Об этом 15 января сообщает американское издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что, по данным CSIS, для восполнения потраченных киевскими боевиками снарядов американскому ВПК может понадобиться несколько лет, из-за чего возникает сомнение в способности США вести потенциальную войну с Китаем.

Также указывается, что в отчёте аналитического центра отмечается, что ситуация с боеприпасами в американской армии достигла «красного» уровня, в результате чего маловероятно, что США удастся восполнить это запас в течение пяти лет.

При этом уточняется, что Вашингтон передал Киеву около миллиона снарядов калибра 155 мм, включая высокоточные, порядка 8500 единиц ПТУР Javelin и 1600 единиц ПЗРК Stinger, на восстановление запасов которых может потребоваться порядка восьми лет, а всё это оружие трудно заменить.

Кроме того, поясняется, что США поставляют ВСУ порядка 1000 единиц управляемых АРС Excalibur каждый месяц, в то время как именно столько же этих боеприпасов американский ВПК производит ежегодно, и потому на их восполнение может уйти до семи лет.

Помимо того, добавляется, что конфликт на Украине стал артиллерийской «дуэлью», так как вооружённые силы славятся именно своей артиллерией, и расходы поставляемых США снарядов со стороны киевского режима слишком большие — порядка 4700 выстрелов ежедневно, или 143 тысячи выстрелов в месяц. Как считает автор публикации, такое количество выстрелов является для США непосильным бременем, а потому в дальнейшем другим странам Запада придётся также поставлять Киеву артиллерийские снаряды.

Также указывается, что в результате всего этого, скорее всего, в дальнейшем ВСУ придётся «нормировать боеприпасы и стрелять только по наиболее приоритетным целям», что отчасти признают даже в американских военных кругах, а потому Вашингтон намерен поставить Киеву снаряды калибра 155 мм от Сеула, однако речь идёт только о 100 тыс. единиц, которые, по мнению автора, украинская сторона потратит крайне быстро.

Кроме того, добавляется, что ВСУ могли бы перейти на более лёгкие и менее дальнобойные снаряды калибра 105 мм, но киевский режим предпочитает именно гораздо более точный и убойный калибр 155 мм.

Вместе с тем автор заключает, что этот вопрос должен быть взят под контроль, так как законодатели в Конгрессе могут начать слушания по этом вопросу, тем паче, что ряд республиканцев против или скептически относится к помощи Киеву. В результате главе Пентагона Ллойду Остину и председателю Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли, скорее всего, придётся дать ответы на сложные вопросы, которые связаны с обороноспособностью США.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января газета The Wall Street Journal сообщила, что поставки боеприпасов киевскому режиму могут оставить США и страны Европы почти без военных запасов, а Россия продолжит пополнять свои арсеналы.