Донецк, 15 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в районе Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирных житель, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела

«Украинские боевики нанесли удар по селу Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, ранен мужчина», — говорится в сообщении.

По данным штаба, пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр.

Штаб территориальной обороны ДНР призывает жителей не выходить из дома без лишней надобности.

Ранее сообщалось, что городская инфраструктура Горловки и Шахтерска получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.