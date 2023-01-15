Мирный житель пострадал в ДНР при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 15 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в районе Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирных житель, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела
«Украинские боевики нанесли удар по селу Завитне Бажання в Великоновоселковском районе ДНР, ранен мужчина», — говорится в сообщении.
По данным штаба, пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр.
Штаб территориальной обороны ДНР призывает жителей не выходить из дома без лишней надобности.
Ранее сообщалось, что городская инфраструктура Горловки и Шахтерска получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.