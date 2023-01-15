Любляна, 15 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Съезд для обсуждения намеченных реформ в области экономики и здравоохранения проведёт 18 января коалиция, правящая в Словении. Об этом 15 января сообщает Словенское агентство печати (СТА).

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Роберт Голоб — лидер партии «Движение «Свобода»

По информации источника, на съезд в Брдо-при-Кранью приедут представители партий «Движение «Свобода», «Социальные демократы» и «Левые» и главной темой их обсуждения станет реформа здравоохранения в стране.

Кроме этого, уточняется, что также члены правящей коалиции обсудят планируемую пенсионную реформу и изменения в системе оплаты труда в Словении. При этом добавляется, что в партии «Движение «Свобода» уверены, что коалиция сохранится и продолжит реализовывать содержащиеся в коалиционном соглашении планы.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря спикер нижней палаты парламента Словении Уршка Клакочар-Зупанчич сообщила об отставке министра внутренних дел страны Татьяны Бобнар.