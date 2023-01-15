Корочанский район, Белгородская область, 15 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Восемь пропавших без вести, трое погибших и 16 раненых, — печальный итог подрыва гранаты, который «ради шутки» устроил мобилизованный в Корочанском районе Белгородской области, сообщает источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл 14 января в хуторе Тоненькое в бывшем здании Дома культуры и начальной школы в расположении мобилизованных.

Ради шутки один из мобилизованных, командир взвода, взорвал ручную гранату. Взрыв вызвал пожар на складе боеприпасов: в помещении, где хранились снаряды, произошла детонация. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Пострадавшие госпитализированы с ожогами и ранениями, в том числе и виновник пожара. Три человека погибли и 16 числятся пропавшими без вести. По предварительной информации, гражданские не пострадали.

По статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, возбуждено уголовное дело. Учитывая, что из-за этого погибли более двух человек, мобилизованный может получить до десяти лет тюрьмы.