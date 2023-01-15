Посетителей кинотеатра «Иллюзион» в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
Москва, 15 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион» в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в экстренных службах.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Запасной выход
«Работников и посетителей эвакуируют из-за угрозы взрыва», — подтвердил собеседник агентства.
По данным источника, кинологи проверяют здание на наличие взрывных устройств.
«Иллюзион» — легендарный кинотеатр Госфильмофонда России, расположенный в высотке на Котельнической набережной.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря сотрудников и посетителей московского Дома музыки эвакуировали из-за сообщения о минировании.