Москва, 15 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион» в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запасной выход

«Работников и посетителей эвакуируют из-за угрозы взрыва», — подтвердил собеседник агентства.

По данным источника, кинологи проверяют здание на наличие взрывных устройств.

«Иллюзион» — легендарный кинотеатр Госфильмофонда России, расположенный в высотке на Котельнической набережной.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря сотрудников и посетителей московского Дома музыки эвакуировали из-за сообщения о минировании.