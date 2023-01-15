Астана, 15 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 января прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

По данным пресс-службы, в ходе визита Токаев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проведут переговоры.

«Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнёрства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях», — говорится в соглашении.

Отмечается, что Токаев также примет участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». Кроме того, программой визита казахстанского президента предусмотрена встреча с представителями бизнеса.