Париж, 15 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Большинство жителей Франции не поддерживает пенсионную реформу, инициированную президентом Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 11–12 января французским институтом изучения общественного мнения (IFOP).

Теодор Жерико. Нищий старик (фрагмент). 1821

По данным исследования, 68% опрошенных выступили против пенсионной реформы и лишь 32% респондентов её поддержали. Кроме того, 32% участников опроса убеждены, что демонстрации повлияют на решение властей.

Опрос проводился в онлайн-формате среди более тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, предложенная Эммануэлем Макроном пенсионная реформа предполагает к 2030 году увеличить с 62 до 64 лет возраст выхода на пенсию.