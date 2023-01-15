Москва, 15 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины в течение последних суток уничтожили склад боеприпасов ВСУ, а также базу ремонта реактивных систем залпового огня противника. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС РФ

«В районе населенного пункта Константиновка ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что возле села Новосёловка, расположенного на временно оккупированной территории Запорожской области, была уничтожена принадлежащая ВСУ установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». Также были нанесены удары по множеству подразделений противника, которые находились на огневых позициях.

«Поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123 районах», — сообщили в министерстве.