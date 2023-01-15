Москва, 15 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день динамика проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины положительная. Такую оценку ходу СВО в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» дал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Динамика положительная. Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба», ― подчеркнул российский лидер.

Глава государства также выразил надежду на то, что российские бойцы ещё неоднократно порадуют результатами своей боевой работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 14 января, на донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО развивали успех в направлении северных окраин города Артёмовска ДНР и железнодорожной станции Соль.

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Напомним, 11 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу произвёл новые назначения руководства специальной военной операцией. Так, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов стал командующим Объединённой группировкой войск (сил). Как пояснили в оборонном ведомстве, повышения уровня командования потребовало расширение масштабов выполняемых в рамках спецоперации задач.