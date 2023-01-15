Бахмут, ДНР, 15 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины рассматривают возможность отступления из Артёмовска, передает американское издание Washington Post 15 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

По информации источника, ВСУ рассматривают отступление в качестве тактического маневра, необходимого для создания новой линии обороны.

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — цитирует издание неназванного украинского офицера.

Информацию о полном освобождении Соледара, находящегося в 15 километрах от Артёмовска, Вооруженными силами Российской Федерации в ходе брифинга Минобороны России 13 января сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

13 января советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала рассказал об оперативном окружении Артёмовска Вооруженными силами России.