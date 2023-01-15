Вашингтон, 15 января, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз» завершился победой «Филадельфии». Матч, проходил 14 января на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в столице США Вашингтоне.

Michael Miller Александр Овечкин

Счёт был открыт на 14-й минуте первого периода нападающим «Филадельфии» Скоттом Лоутоном. за две минуты до окончания периода нападающий Александр Овечкин сравнял счёт. Во втором периоде шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк и Уэйд Эллисон, это позволила команде гостей выиграть матч.

Отмечается, что заброшенная в этом матче шайба стала для Овечкина 30-й в нынешнем сезоне и 810-й за всю карьеру. Таким образом его отставание от лучшего лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, забившего 894 гола, сократилось до 84 шайб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал рекордсмена среди российских хоккеистов Алексея Ковалёва по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.