Вашингтон, 15 января, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Поставки боеприпасов киевскому режиму могут оставить США и страны Европы почти без военных запасов, а Россия продолжит пополнять свои арсеналы, 14 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки военных аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

В публикации отмечается, что ВСУ расходуют в два раза больше снарядов, чем в настоящее время производят страны НАТО. В издании предупредили, что если такой темп использования боеприпасов сохранится, то военные склады США и их союзников опустеют до критического уровня уже летом или осенью.

Журналисты подчеркивают, что и Россия, и страны НАТО продолжат расширять производство снарядов, однако Запад, скорее всего, не сможет повлиять на ситуацию до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря газета Financial Times сообщила, что запасы боеприпасов и комплектующих для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», используемых ВСУ, заканчиваются, и восполнить их невозможно.

12 января министр военно-морских сил США Карлос дель Торо написал, что затягивание конфликта на Украине на срок от 6 до 12 месяцев спровоцирует угрозу для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе.