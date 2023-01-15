Токио, 15 января, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Операция по буксировке аварийного эсминца «Инадзума» военно-морских сил самообороны Японии началась в районе западной префектуры Ямагути. Об этом 15 января сообщает агентство «Киодо».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

К буксировке эсминца было привлечено гражданское судно-буксир, принадлежащее компании Japan Marine United. Планируется, что к вечеру 15 января повреждённое судно будет доставлено на верфь в городе Ономити в префектуре Хиросима. Уже 16 января эсминец будет поднят на док и к его осмотру приступят специалисты.

Напомним, эсминец «Инадзума» вынужден был бросить якорь 10 января после того, как налетел на подводный риф в Японском море. В результате судно получило вмятины и трещины, кроме того, была потеряна лопасть винта.

Предполагается, что эсминец по неизвестной причине отклонился от первоначального курса. Служба безопасности на море на основании данных об отклонении от курса начала расследование причин инцидента. Также определяется степень вины в произошедшем экипажа эсминца в рамках статьи о нарушении профессиональной деятельности.