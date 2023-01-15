Белград, 15 января, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Европа не дождётся, чтобы Сербия отказалась от своей позиции по Косово и Метохии и ввела санкции против России. Такое заявление сделал 14 января глава Сербии Александр Вучич в своих аккаунтах в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы», — фотографию волка с такой цитатой опубликовал лидер Сербии на своей странице в социальной сети.

Под картинкой Вучич пояснил, что Запад каждый день напоминает Сербии о том, что она должна «что-то сделать с Косово и Метохией», а также ввести антироссийские санкции. Таким образом, указывает Вучич, Европа хочет заставить Белград отказаться от поддержки сербского народа и порвать отношения с Россией.

Однако, как отметил лидер Сербии, страна, находящаяся «в самом сердце Европы», всё равно выживет и продолжит развиваться, несмотря ни на что.