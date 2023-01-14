Москва, 15 января, 2023, 01:36 — ИА Регнум. С призывом к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, ООН и к Международному комитету Красного Креста (МККК) потребовать от киевских властей не применять пыток в отношении пленных обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом 14 января российский омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека», — написала Москалькова.

Своё обращение Москалькова сопроводила видеозаписью и фотографией, на которых были запечатлены издевательства киевских боевиков над попавшими в плен российскими бойцами. Эти материалы, по словам омбудсмена, прислали ей родственники двух российских военнослужащих.

«С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп. Еще одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами», — отметила Москалькова.

Также российский омбудсмен отметила, что готовит обращение по данному вопросу в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Верю в то, что, как уже не раз бывало, вместе с Министерством обороны и ФСБ нам удастся вернуть ребят», — написала Москалькова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москалькова провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Лубинцом.