Лондон, 15 января, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в центре Лондона. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда в Twitter.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

Инцидент произошёл на Финикс-роуд, недалеко от церкви, в которой проходила траурная церемония похорон. К настоящему времени стало известно, что злоумышленники стреляли из движущегося автомобиля, который скрылся с места происшествия.

Уточняется, что в результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе девочка семи лет, которая была госпитализирована в критическом состоянии. Кроме того, ранения получили женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет, состояние троих пострадавших не представляет угрозы для жизни.

Ещё один ребёнок, девочка 12 лет, получила лёгкое ранение в ногу, ей была оказана медицинская помощь, после чего она покинула больницу.

Сотрудники полиции Лондона ведут оперативное расследование обстоятельств произошедшего. Злоумышленники разыскиваются, на настоящий момент задержаний в связи с инцидентом не производилось.