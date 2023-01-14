Москва, 14 января, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Мужчина погиб при попытке запустить самодельную петарду в парке на севере Москвы. Об этом 14 января сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Sebastian Ritter Взрыв петарды

Уточняется, что трагедия произошла 14 января на территории Тимирязевского парка, расположенного в Северном округе Москвы. Предварительно установлено, что мужчина 1975 года рождения вместе с друзьями и родственниками решил запустить на территории парка петарду собственного изготовления.

При попытке запуска самодельной пиротехники мужчина получил травму, не совместимую с жизнью. Как отметила Иванова, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саратове 13-летний школьник получил ожог от найденной на улице петарды.