Анкара, 14 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Положительное решение Турции по заявке о членстве Швеции в НАТО зависит от быстрого выполнения шведской стороной обязательств по борьбе с терроризмом, взятых ранее Стокгольмом в рамках соглашения с Анкарой, передает телеканал A Haber со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он отметил, что королевство полностью привержено выполнению соглашения. По словам Калына, судебная система Швеции нуждается еще в шести месяцах для применения новых определений терроризма.

Представитель турецкого лидера уточнил, что Стокгольм должен послать террористам четкий сигнал, что страна «больше не является для них убежищем, а также местом вербовки и финансирования». Калын добавил, что время для Швеции поджимает, поскольку в мае 2023 года в Турции намечены выборы главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен в том, что Турция поддержит заявку Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе.