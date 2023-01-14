Турция напомнила Швеции об обязательствах по членству в НАТО
Представитель главы Турции Калын напомнил Швеции об обязательствах по членству страны в НАТО
Анкара, 14 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Положительное решение Турции по заявке о членстве Швеции в НАТО зависит от быстрого выполнения шведской стороной обязательств по борьбе с терроризмом, взятых ранее Стокгольмом в рамках соглашения с Анкарой, передает телеканал A Haber со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
Он отметил, что королевство полностью привержено выполнению соглашения. По словам Калына, судебная система Швеции нуждается еще в шести месяцах для применения новых определений терроризма.
Представитель турецкого лидера уточнил, что Стокгольм должен послать террористам четкий сигнал, что страна «больше не является для них убежищем, а также местом вербовки и финансирования». Калын добавил, что время для Швеции поджимает, поскольку в мае 2023 года в Турции намечены выборы главы государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен в том, что Турция поддержит заявку Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе.