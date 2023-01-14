Москва, 14 января, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередное сообщение об обнаружении в доме президента США Джо Байдена документов с грифом «секретно». Заявление 14 января было размещено в её телеграм-канале.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

«Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» — задалась вопросом Захарова.

Она напомнила отрывок из романа американского писателя Марка Твена «Принц и нищий». В нём житель трущоб Том после того, как выяснилось, что он подменил принца на троне, сообщил, что использовал государственную печать Англии для колки орехов.

Напомним, 14 января специальный советник главы Белого дома по юридическим вопросам Ричард Саубер сообщил, что в доме Байдена нашли ещё несколько секретных документов. Они находились в комнате, которая примыкает к гаражу.