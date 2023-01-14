Гаага, Нидерланды, 14 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Азербайджана к Армении и назначил заседание по нему на 31 января. Сообщение об этом 13 января было обнародовано пресс-службой международного судебного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Отмечается, что Баку обвиняет Ереван в систематических нарушениях «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Заседание будет проходить во Дворце мира в Гааге.

Напомним, в сентябре 2021 года Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации. В том же месяце азербайджанская сторона подала встречный иск. Иск Армении в Гааге будут рассматривать 30 января.