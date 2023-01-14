Иваново, 14 января, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В результате столкновения двух снегоходов и их последующего возгорания на реке Волге в Ивановской области погиб один человек, еще один пострадал.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В результате столкновения один человек пострадал, один человек погиб. Сотрудниками поисково-спасательного отряда города Юрьевца пострадавший доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи», — сообщается в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что информация о произошедшем инциденте в оперативную дежурную смену поступила в 17:59 по московскому времени. Всего было привлечено 16 человек личного состава и шесть единиц техники.

9 января в ГУ МЧС по Республике Алтай сообщали о начале поиска четырех пропавших человек, ушедших 2 января на снегоходах с животноводческой стоянки вблизи села Банное.