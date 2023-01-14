Москва, 14 января, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Уход актрисы Инны Чуриковой стал большой потерей для российской культуры. Она была удивительной личностью с огромной амплитудой чувств. Так прокомментировал РИА Новости кончину народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Светлана Дружинина.

Natalia Shakhanova/Global Look Press Инна Чурикова

По её словам, Инна Чурикова была мощной личностью, работать с ней было чрезвычайно интересно, она была требовательной к себе актрисой.

«Она была очень не простая — она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса», — заявила Дружинина.

Все, что она сделала на сцене и в кинематографе — это классика, которую надо изучать, считает режиссер.

Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице после продолжительной болезни. О её кончине сообщило руководство театра «Ленком», которому она отдала 47 лет жизни. Актрисе было 79 лет.