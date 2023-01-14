Бразилиа, 14 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Бразилии утром 14 января был арестован экс-министр юстиции и общественной безопасности страны Андерсон Торрес, который вернулся на родину из США. Об этом 14 января сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильской Федеральной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Уточняется, что бывшему государственному чиновнику инкриминируется бездействие в ходе беспорядков и погромов в административных зданиях высших органов власти страны, которые произошли в бразильской столице 8 января.

Также, по информации телеканала, в данный момент Торреса перевозят в один из гарнизонов военной полиции, где ему будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего его направят под арест на неопределенный срок.

При этом 13 января в доме экс-министра юстиции и общественной безопасности Бразилии обнаружили проект указа о вмешательстве исполнительной власти в работу Верховного избирательного суда (аналог ЦИК) для изменения результатов голосования на выборах президента страны в октябре 2022 года, на которых на тот момент глава государства Жаир Болсонару проиграл социалисту Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Верховный суд Бразилии согласился начать расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару.