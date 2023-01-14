Москва, 14 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая («Единая Россия») просит Следственный комитет России (СКР) пресечь деятельность организации «Совета матерей и жен», распространяющей фейки об армии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Зураб Джавахадзе Следственный комитет

«Некая организация с названием очень похожим на название созданного мной в 2017 году «Совета матерей» ведёт в последние месяцы откровенно враждебную, антигосударственную деятельность, прикрываясь женами и матерями мобилизованных», — сообщила Буцкая в телеграм-канале, уточнив, что речь идет о так называемом «Совете матерей и жён» (СМЖ).

Парламентарий уточнила, что они занимаются тем, что просто раскачивают лодку, делая информационные вбросы через интернет, распространяя фейки о Российской армии, о руководстве страны. Эти фейки затем активно распространяют отечественные оппозиционные и иностранные СМИ, добавила она.

Обращение направлено на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам российского президента, шум, который раздаётся в ответ на действия России на Украине, не мешает выполнению задач.

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