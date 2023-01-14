Соледар, ДНР, 14 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Тем жителям города Соледара (ДНР), кому нужна работа, помогут её найти, сообщил 14 января на встрече с эвакуированными врио главы региона Денис Пушилин.

Николай Тришин/ТАСС Денис Пушилин

Обращаясь к жителям Соледара, который два дня назад, 12 января, освободили от украинской оккупации, глава ДНР пожелал им скорее прийти в себя после всего пережитого, пообещал всяческую поддержку.

«По документам не теряйте время, — сказал Пушилин. — Кому нужна работа — специалисты будут приезжать, буду направлять поручение в министерство труда и социальной политики, чтобы рабочие места были предоставлены».