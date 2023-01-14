Анкара, 14 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В возможных переговорах по урегулированию конфликта на территории Украины, по мнению Анкары, должны наряду с Россией принимать участие Евросоюз и США. Об этом 14 января заявил журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как отметил Калын, Анкара убеждена, что в конце концов сторонам конфликта на Украине придётся начать переговоры после того, как они понесут большие потери и начнут уставать от военных действий.

«Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернётся провалом», — сказал он.

При этом представитель президента Турции добавил, что в случае затягивания конфликта Европа устанет «от войны» и европейская общественность перестанет поддерживать Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не верит, что руководство Турции выполнит угрозы в случае расширения Афинами территориальных вод в Эгейском и Средиземном морях.