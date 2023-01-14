Москва, 14 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ рассказало о ещё одном российском военнослужащем — ефрейторе Кирилле Бубееве, совершившем героический поступок на поле боя. Он обнаружил противника, сообщил об этом командованию, после чего корректировал огонь артиллерии. Благодаря действию ефрейтора были уничтожены более десятка боевиков ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Отмечено, что Кирилл Бубеев обнаружил хорошо замаскированную и оборудованную позицию украинских боевиков на подступах к одному из стратегически важных населенных пунктов. Об этом ефрейтор сразу же доложил командованию, а сам вместе с боевыми товарищами подобрался к противнику и внезапно атаковал его.

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«В ходе завязавшегося боя ефрейтор Кирилл Бубеев, заняв выгодную позицию, огнем из штатного вооружения уничтожил трёх националистов. <…> Затем, выявив огневые точки, Кирилл корректировал огонь российской артиллерийской батареи по позициям противника»,— говорится в сообщении Минобороны.