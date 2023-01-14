Брянск, 14 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские системы ПВО в Брянской области сбили украинскую ракету «Точка-У». Об этом 14 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Богомаз.

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«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ (Вооруженных сил Российской Федерации) отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка-У», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в Мелитополе сбила несколько высокоточных ракет, выпущенных 14 января украинскими боевиками.