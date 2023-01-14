Молдавия, 14 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Национальная армия Молдавии направила 41 военнослужащего для участия в миротворческой миссии в автономный край Косово и Метохия Республики Сербии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

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По данным министерства, церемония отправки проходила 13 января. В ней принимал участие министр обороны страны Анатолий Носатый. Это уже 18-й военный контингент, который Молдавия отправляет в Косово.

«С 2014 года Республика Молдавия предоставляет профессиональных солдат для миротворческой операции KFOR, роль которой заключается в установлении мира и стабильности в Косово», — сказал Носатый.

Сообщается, что в мероприятии также приняли участие послы США и Италии в Молдавии Кент Логсдон и Лоренцо Томассони.

Напомним, миротворческая миссия в Косово (КФОР) действует с июня 1999 года на основании резолюции Совбеза ООН № 1244.