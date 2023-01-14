Москва, 14 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга заслуженная артистка России Ольга Васильева больше не работают в МХТ имени Чехова. Они уволены. Об этом 14 января сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Дмитрий Назаров

Он пояснил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

«По результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра», ― добавил Верник.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу актрису Ольгу Васильеву.

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Причиной стали его публичные и неоднократные критические высказывания по теме российской специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом ранее Хабенский несколько раз предпринимал попытки вразумить Назарова. Однако все разговоры оказались безрезультатными. После этого он подписал приказ об увольнении актёра и его супруги, которая разделяет взгляды мужа.